Yap-işlet-devret modeli ile yapılmıştı: Ambulanslar köprüye para ödüyor

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 02:42

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, geçen yılın ekim ayında “1915 Çanakkale Köprüsü’nü kullanan ambulansların geçiş ücreti ödediği” iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ceylan, “İddiaların doğru olup olmadığını ve bakanlığın şu ana kadar kaç ambulans için geçiş ücreti ödediğini” sordu.

Önergeyi yanıtlayan Koca, “Hasta nakli ve vakaya gidiş/dönüş durumlarında ambulansların geçiş ücreti ödediğini” itiraf etti. Acil durumlarda ise ödeme yapılmadığını savunan Koca, kaç ambulansın köprüyü kullandığına ilişkin bilgilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sorulması gerektiğini söyledi.

(Özgür Ceylan)

‘DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUM’

Polislerin de benzer bir sıkıntı yaşadığını aktaran Ceylan, “Önergemizde sormamıştık ama edindiğim bilgilere göre; polis araçları da geçerken para ödüyor. Yine onlar da sadece köprüde bir acil durum olduğunda gittiklerinde ödemiyorlar. İşte yap-işlet-devret modeli işlerin bize maliyetini görüyoruz. Bu maliyet her geçen gün artıyor. Devlet de garanti verdiği gibi devlet olmanın gerektirdiği hizmetleri yaparken de buraya ödemesini yapıyor. Bu da bize ülkenin düşürüldüğü durumu gösteriyor” diye konuştu.