Yeni Şafak'ın Atatürk çağrısı: Anıtkabir'de Kuran okunsun
Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, 29 Ekim'deki Cuma hutbesinde Atatürk'ün adına yer verilmemesine gelen tepkiler üzerine "Anıtkabir’de Kur’an okuma" çağrısı yaptı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmamasına yönelik tepkilere iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinden 'Anıtkabir'de Kuran okunsun' yanıtı geldi.
Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesi, gazetenin yazarı ve aynı zamanda genel yayın yönetmeni Hüseyin Likoğlu tarafından kaleme alınan köşe yazısında, konuyla ilgili tartışmaları bitirecek tek bir hamlenin olduğu ileri sürülüp "Evet, Atatürk’ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin bir genelgesi var, doğru. Ama Anıtkabir’de Kur’ân-ı Kerim okunmayacağına ilişkin bir genelge var mı? Hayır yok" denildi.
"Atatürk’ün isminin camilerdeki hutbelerde, dualarda, vaizlerde anılması isteniyor mu, isteniyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dualarla yâd edilmesi gerekiyor mu, gerekiyor" ifadeleri kullanılan yazıda "O halde yapılacak en güzel şey, bugün 8 Kasım, çarşamba günü 10 Kasım. Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü. Sizce de Anıtkabir’de Kur’ân okumanın vakti gelmedi mi?" çağrısı yapıldı.
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