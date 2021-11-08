Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

'O GÜNLERİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Edirne'deki tüm milli bayramlara bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde Atatürk fotoğrafı taşıyarak katılan Çırak, anneannesi ve annesinin Selanik'te Atatürk ile aynı mahallede yaşayıp komşu olduklarını söyledi.

Çırak, "Annem Selanik'ten gelme. Annemin evi ile Atatürk'ün evi arasında bir ev varmış. Zübeyde Hanıma komşu anne diyorlarmış, rahmetli Ali Rıza Amcaya da 'dayı' diyorlarmış. Benim dedem de Kazım usta onlara komşu ve kunduracıymış. Babam Makedonyalı, annem Selanikli. Küçüklüğümüzde her bayram her yeri bayraklarla donatırdık. Bayramlarımız bayram gibiydi. Hepsini çok güzel kutluyorduk. O günleri çok özlüyorum" dedi.