Yeniden Refah'tan 'Kasım Gülpınar' tepkisi: 'Sınırları zorlayan tam bir hukuksuzluk hali'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:59

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:00

Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda dün düzenlenen toplantıda protokol krizi yaşandı.

Bakan Murat Kurum'un da yer aldığı protokol masasında YRP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın ismi kaldırıldı.

Masada Kurum'un yanı sıra Urfa Valisi Hasan Şıldak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile AKP'li vekiller Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri oturdu.

"DEVLETİ VE HUKUK SİSTEMİNİ YOK SAYMAKTIR"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kasım Gülpınar'a 'ayrımcılık' yapılmasına tepki gösterdi.

Kılıç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un katılımıyla icra edilen İl Koordinasyon Toplantısı’nda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Kasım Gülpınar’ın adının, salona girildiği anda Divan’dan alınması, sınırları zorlayan bir ‘tam hukuksuzluk’ halidir. Devleti, kurumları, hukuk sistemini yok saymaktır.

Bir gün önce Adıyaman’da, CHP’li Belediye Başkanı, olması gerektiği gibi Divan’a dahil edilirken, ertesi gün aynı içerik ve ad altında yapılan bu toplantıdan, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şahsında Şanlıurfa’nın, Şanlıurfalıların dışlanması kabul edilebilir bir durum değildir. 'Ankara'nın, bu saygısızlık, hukuksuzluk ve ilkelliğe kayıtsız kalmayacağını, yeni bir demokrasiyi yok sayma ve umutsuzluk vakasını izlemekle yetinmeyeceğini umuyoruz.

Her şeye rağmen salonu terk etmeyen, Şanlıurfa’nın hukukuna sahip çıkan, tepkisini azami bir devlet adamlığı ciddiyeti ve nezaketi ile seslendiren, Yeniden Refah Partili Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a da, adını Divan’dan çıkaran ilkelliğe karşı sergilediği ilkeliliği nedeniyle teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Gülpınar’ın orada dediği gibi 'Bir şeyi yok saymanızla o şey yok olmaz…'"