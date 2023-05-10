‘Yoksulluktan ve bozuk düzenden şikâyetçiyim'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 04:00

İnşaat işçileri, motokurye işçileri, emeklilerden oluşan aday listesinin içerisinde ev emekçisi 12 aday da bulunuyor. O isimlerden biri olan Hicran Danışan ise Ankara 1. bölgeden aday.

‘ÖNYARGILARI KIRDIM’

Hicran Danışan, “Aslında ben özümde eşitsizliğe ve ayrımcılığa hep karşı duran biriydim. Çünkü bizler zamanını hep çalışarak geçiren fakat emeğinin karşılığını alamayan bir düzenin içindeydik. Eşim, çocuklarım ve kendim bu yoksulluktan ve bozuk düzenden hep şikâyetçiydik” dedi. TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’ndan etkilendiğini söyleyen Danışan, “TKP kapımı çaldığında onlara ‘Keşke Ovacık buraya gelse’ dedim. Onlar da ‘Biz Ovacık’ı buraya getirdik’ dedi. Ben de onlara kapımı açtım. Başörtümün düşüncelerimi örtmediğini, benim farklı bir görüşte olduğumu göstermek adına TKP’den aday oldum. Önyargıları kırmış oldum” ifadelerini kullandı.

