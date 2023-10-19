Yükü yurttaş sırtlayacak: Bütçe Saray'a ve Diyanet'e gidecek!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

2024 Bütçesi TBMM’ye sunuldu. Gelecek yıl da bütçeyi yine yurttaş sırtlayacak. Vergilerden 8.3 trilyon TL gelir beklenirken Diyanet bütçesiyle 6 bakanlığı geride bıraktı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için gelecek yıl 79.7 milyar TL bütçe verildi. Para cezalarından yaklaşık 119 milyar TL gelir hedeflenirken alkollü içkilerden 107.5 milyar TL, tütün mamüllerinden 251.5 milyar TL ÖTV geliri bekleniyor. İstisna ve muafiyetler kapsamında 2.2 trilyon TL vergi gelirinden ise vazgeçilecek. Meclis’e sunulan 2024 Bütçesi’nden dikkat çeken başlıklar şöyle:

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya göre sağlanacak garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti 9 milyar dolar olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sağlanacak borç üstlenim taahhüt limiti 1.5 milyar dolar olarak belirlendi.

Diyanet bütçesiyle 6 bakanlığı geride bıraktı. Bu yıl 36.1 milyar lira olan Diyanet bütçesi gelecek yıl 91.8 milyar TL’ye çıkarıldı. Diyanet’in bütçesi, 76.2 milyar TL olan İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin bile üzerinde. Diyanet’in bütçesi ile geride bıraktığı bakanlıklar şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret. Bu arada Diyanet’in 2025 bütçesi 113.9 milyar TL, 2026 bütçesi de 131.1 milyar TL olarak hedeflendi.

DİN EĞİTİMİNE 80 MİLYAR

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için gelecek yıl 79.7 milyar TL bütçe verildi. 2025’te 98.9 milyar TL, 2026’da da 113.9 milyar TL bütçe öngörüldü. Ortaöğretim için gelecek yıl 335.9 milyar TL, temel eğitim için de 584.4 milyar TL bütçe ayrıldı.

‘GELİR KALEMİ’ ALKOL

Gelecek yıl vergilerden 8.3 trilyon TL gelir bekleniyor. ÖTV’den beklenen gelir 1.4 trilyon TL. Petrol ve doğalgazdan 455.1 milyar TL, motorlu taşıt araçlarından 498.2 milyar TL, alkollü içkilerden 107.5 milyar TL, tütün mamüllerinden 251.5 milyar TL, kolalı gazozlardan 11.3 milyar TL, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 85.8 milyar TL ÖTV geliri hedefleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisinden 68.9 milyar TL, özel iletişim vergisinden 37.5 milyar TL, dijital hizmet vergisinden 15.5 milyar TL, konaklama vergisinden 12.9 milyar TL gelir öngörülüyor.

CEZALARDAN 119 MİLYAR

Para cezalarından 118.9 milyar TL gelir bekleniyor. Trafik para cezalarından idari para cezaları kapsamında 92.9 milyon TL, pay ayrılan idari para cezaları kapsamında da 23.6 milyar TL gelir hedefleniyor. Vergi cezalarından 49.7 milyar TL, yargı para cezalarından 2.2 milyar TL bekleniyor.

Taşınmaz satışlarından 8.1 milyar TL hedefleniyor.

Gelecek yıl “vergi harcaması” yani istisna ve muafiyetler kapsamında 2.2 trilyon TL vergi gelirinden vazgeçilecek. Bu kapsamda gelir vergisinden 1.1 trilyon TL, kurumlar vergisinden 657.1 milyar TL, KDV’de 342.2 milyar TL, ÖTV’de 61.7 milyar TL, diğer yasalar kapsamında 143.1 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

MİLYARLAR SARAY’A HARCANIYOR

TBBM’ye sunulan bütçeye göre Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl 7.2 milyar TL olan bütçesi 12.2 milyar TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın personel giderleri 2.2 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 6.9 milyar TL. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinin 2025’te 14.8 milyar TL, 2026’da da 16.7 milyar TL olması öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 10 binek otomobil, 5 minibüs, 5 panel daha alınacak. TBMM’ye 20 binek otomobil, Diyanet’e 4 binek otomobil alınacak.