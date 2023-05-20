Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan toprağa verildi
Geçtiğimiz gün Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan (29), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Zafer Partisi Basın Danışmanı ve 28. Dönem Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan, Ankara’da Etimesgut ilçesi çevre yolunda geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetmişti.
Gürkan için İsmet Oğultürk Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gürkan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Gürkan'ın hayatını kaybettiği kaza, Özcan Y. ile içinde bulunduğu aracın park halindeki çekiciye çarpmasıyla gerçekleşti.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y.'nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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