Zeytinburnu 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Zeytinburnu'nda seçimi kim kazandı? Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu?

Zeytinburnu seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Zeytinburnu'nda hangi aday ne kadar oy aldı? Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:21
Zeytinburnu 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Zeytinburnu'nda seçimi kim kazandı? Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu?
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Zeytinburnu yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ZEYTİNBURNU'NDA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Ömer Arısoy

CHP

Onur Soytürk

İYİ Parti

Kürşat Özer

Yeniden Refah

Gökhan Kasap

Zafer Partisi

Aydemir Alıçlar

Saadet

Samet Gülaydın

TİP

Orhan Kamo

Büyük Birlik

Sebahittincan Şenel

HÜDA PAR

Yılmaz Akkılıç

DEVA Partisi

Ayşe Ateş

ZEYTİNBURNU'NDA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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