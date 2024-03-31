Zeytinburnu 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Zeytinburnu'nda seçimi kim kazandı? Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu?
Zeytinburnu seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Zeytinburnu'nda hangi aday ne kadar oy aldı? Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu?
Zeytinburnu yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ZEYTİNBURNU'NDA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Ömer Arısoy
CHP
Onur Soytürk
İYİ Parti
Kürşat Özer
Yeniden Refah
Gökhan Kasap
Zafer Partisi
Aydemir Alıçlar
Saadet
Samet Gülaydın
TİP
Orhan Kamo
Büyük Birlik
Sebahittincan Şenel
HÜDA PAR
Yılmaz Akkılıç
DEVA Partisi
Ayşe Ateş
ZEYTİNBURNU'NDA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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