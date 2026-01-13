Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 kişi kalan Gaziantep FK 3 puanı almasını bildi!

13.01.2026 20:32:00
Gaziantep FK, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi.

BURAK YILMAZ HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın başında tansiyon yükseldi. Ev sahibi ekipte 13. dakikada Tayyip Talha Sanuç kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu karara sert tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, itiraz sırasında maçın hakemi Burak Pakkan'ın üzerine yürüyünce 14. dakikada kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Kocaelispor'da ise 90+4'te Habib Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor 3 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Keçiörengücü deplasmanına gidecek; Kocaelispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

