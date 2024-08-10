10 metre platform atlamada altın madalya Çin'in
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 10 metre platform atlamada altın madalya Çin'e gitti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlarda Çinli Yuan Cao, 547.50 puanla altın madalya aldı.
Japon Rikuto Tamai 507.65 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Noah Williams da 497.35 puanla bronz madalya aldı.
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