17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Balkan Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:55
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda mili takım, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-6 ve 25-15'lik setler 3-0 mağlup etti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Temmuz Cuma günü Kuzey Makedonya ile yapacak.


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