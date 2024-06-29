25 dakika aradan sonra tekrar başladı: Almanya - Danimarka maçına yağmur engeli!

Almanya-Danimarka maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle durdu. Soyunma odasına giden futbolcular, 25 dakikalık aranın ardından yeniden sahaya gelerek maça kaldığı yerden devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 22:48
25 dakika aradan sonra tekrar başladı: Almanya - Danimarka maçına yağmur engeli!
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EURO 2024 son 16 turunda Dortmund Signal Iduna Park'ta oynanan Almanya-Danimarka maçına yoğun yağmur damga vurdu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında hakem Michael Oliver, yoğun yağış, gök gürültüsü, şimşek çakması ve yağan dolu nedeniyle oyunu durdurdu.

Oyuncuları yedek kulübesine davet eden Oliver, yağmurun şiddeti artırmasıyla birlikte iki takımı da soyunma odasına yönlendirdi.

ARADAN SONRA MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Karşılaşma yağan yağmurun hafiflemesinin ardından 25 dakika aradan sonra yeniden başladı.


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