30 yaşındaki Niklas Süle'den emeklilik kararı

7.05.2026 10:36:00
Borussia Dortmund'da Niklas Süle, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı. Süle, yaşadığı sakatlıkların ardından bu kararı aldığını söyledi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da Niklas Süle emeklilik kararı aldı.

30 yaşındaki futbolcu, katıldığı bir podcast yayınında futbolu sezon sonunda bırakacağını söyledi. Borussia Dortmund'un internet sitesi üzerinden de Süle'nin emeklilik kararı duyuruldu.

Deneyimli stoper aldığı kararla ilgili, "Kariyerimi bu yaz sonlandıracağımı duyurmak istiyorum. Hoffenheim maçından sonra soyunma odasında takım doktorumuz çapraz bağ sakatlığı yaşayıp yaşamadığımı kontrol etmek için bazı testler yaptı. Fizyoterapist de aynı testi yaptı ve o da herhangi bir direnç hissetmedi. Sonrasında duşa girip 10 dakika boyunca ağladım ve dizimde yırtık olduğunu düşündüm" dedi.

Süle ayrıca, "Ertesi gün MR çektirdim ve çapraz bağ sakatlığı yaşamadığın haberini aldım ancak benim için bunun bittiğini o an anladım. Ailemle daha fazla vakit geçirmeyi dört gözle bakarken üçüncü kez çapraz bağ yırtığıyla yüzleşmek zorunda kalmaktan daha kötü bir şey hayal edemezdim" açıklamasında bulundu.

NIKLAS SULE'NİN KARİYERİ

Futbola Walldorf altyapısında başlayan Niklas Süle, sonrasında sırasıyla Eintracht Frankfurt, Darmstadt, Hoffenheim formalarını giydi.

Hoffenheim'da 2013'te A takıma yükselen Alman stoper, 4 yıl sonra Bayern Münih'e imza attı. Bavyera ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra Borussia Dortmund'a imza atan Süle'nin kontratı bu sezonun sonunda bitiyordu. Kariyeri boyunca 447 maça çıkan Niklas Süle 22 gol ve 15 asist kaydetti.

Almanya Milli Takım formasını 49 kez giyen deneyimli futbolcu Bundesliga, Şampiyonlar Ligi (5), UEFA Süper Kupa, Almanya Kupası (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Almanya Süper Kupası (4) ve Konfederasyon Kupası kazandı.

Borussia Dortmund'un paylaşımı:

