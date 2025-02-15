41 yaşındaki Dante'nin sözleşmesi uzatıldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, 41 yaşındaki Brezilyalı stoperi Dante'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını bildirdi.

41 yaşındaki Dante'nin sözleşmesi uzatıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:06

Kariyerinde Lille, Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen, 2016'dan beri Nice'te top koşturan 41 yaşındaki Dante, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.

DANTE GELECEK SEZON DA NICE'TE

Nice'ten yapılan açıklamada Dante'nin sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Brezilyalı savunmacı, 2025-26 sezonu sonuna kadar Fransız ekibinde forma giyecek.

Bu sezon Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 18 maça çıkan Dante, 1440 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Dante #nice #Sözleşme

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