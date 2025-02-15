41 yaşındaki Dante'nin sözleşmesi uzatıldı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, 41 yaşındaki Brezilyalı stoperi Dante'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını bildirdi.
Kariyerinde Lille, Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen, 2016'dan beri Nice'te top koşturan 41 yaşındaki Dante, takımıyla yeni sözleşme imzaladı.
DANTE GELECEK SEZON DA NICE'TE
Nice'ten yapılan açıklamada Dante'nin sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Brezilyalı savunmacı, 2025-26 sezonu sonuna kadar Fransız ekibinde forma giyecek.
Bu sezon Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 18 maça çıkan Dante, 1440 dakika sahada kaldı.
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