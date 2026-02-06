Bayern Münih'ten Serge Gnabry kararı: Resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman oyuncu Serge Gnabry'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Serge Gnabry'nin sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, Alman futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Gnabry, Bayern Münih'te 6 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 5 Almanya Süper Kupa, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.

"10 YIL BURADA OLACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde daha uzun yıllar oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Gnarby, "Görüşmeler her zaman olumlu geçti. Bayern'e başladığımda, bu sözleşmenin sonuna kadar, 10 yıl burada olacağımı hiç düşünmezdim. Gerçekten bir takımız ve büyük şeyler başarabiliriz. Sözleşmemi yenileme nedenlerim takım, teknik ekip, kulüp, taraftarlar, şehir ve ortam. Bayern'de kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

