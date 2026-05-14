Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaraylı eski 2 yıldız için dikkat çeken açıklama: 'Yerlerini dolduramadık'

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Bardakcı, takımdan ayrılan 2 futbolcunun yerlerini dolduramadıklarını ifade etti.

Bardakcı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biz takımın büyükleri olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kaptan olarak elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Muslera ve Mertens bizim için çok önemli karakterlerdi ki hala da öyleler. Bizim simgelerimiz.

Yerlerini dolduramadık desem daha iyi. Çok doldurulacak karakterler değil. Çok mükemmel insanlar, çok mükemmel futbolcular, çok iyi liderler ikisi de. Ama herkes elinden geleni yaptığı için büyükler olarak, herkes sorumluluk aldığı için fazla sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum."