Abdülkerim Bardakcı'dan gelecek sezon hedefi!
Galatasaray, Süper Lig'de 24. kez mutlu sona ulaşırken milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, kupa töreninde görüşlerini aktardı.
Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk kutlamaları sırasında kısa bir açıklama yaptı.
"GALATASARAY NEREDE OYNARSA OYNASIN..."
Abdülkerim, "Bu muhteşem taraftara önümüzdeki sezon için de şampiyonluk sözü verir misin?" sorusuna cevap verdi.
Tivibu Spor'a konuşan Bardakcı, "İnşallah, Galatasaray nerede oynarsa oynasın hedefi şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.
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