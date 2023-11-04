Abdullah Avcı'dan hakem tepkisi! 'İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 22:26
Abdullah Avcı'dan hakem tepkisi! 'İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı ve hakem kararlarını değerlendiren Abdullah Avcı "Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi. İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Bilmiyorum, ondan sordum. Yediğimiz goldeki forma çekişle arasındaki fark ne? Ben anlayamadım, açıklarlar sanırım" dedi.

Penaltı kararlarına gönderme yapan Abdullah Avcı "Dünyadaki tüm Trabzonsporlulara armağan olsun. Çok çalışmamız lazım, henüz iyi durumda değiliz. Trabzonspor hep kazanmak için oynar. Planlı bir şekilde baskılı oyun oynadık. Fenerbahçe'yi geri koşturursan, o baskı kırılır. Bunu biliyorduk. Akan oyunda gol yemiyoruz. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.


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