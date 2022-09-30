Acun Ilıcalı'dan Hull City'ye teknik direktör açıklaması! Terim ve Güneş'in ismi geçiyordu...
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sky Sports'a teknik direktör tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Championship ekibi Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Takım sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, "Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Doğru adayı seçmek için 24 saat çalışacağız. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamayı talep ediyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim" dedi.
Bu sezon 10 maçta 11 puan alan Hull City, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.
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