Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze kararı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Ilıcalı, Gürcü çalıştırıcı için kararını verdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin koltuğu sallanmaya başladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi.
ŞOTA ARVELADZE İSTİFASINI SUNDU
İngiliz basınında yer alan habere göre; Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Ilıcalı'nın ise Gürcü teknik direktöre bir şans daha tanımayı planladığı ve Luton Town maçında alınacak kötü sonucun ardından ayrılığın kesinleceşeceği ifade edildi.
Şota Arveladze, 29 karşılaşmada 1.10 puan ortalaması tutturdu. Gürcü çalıştırıcı, 29 maçta 9 galibiyet 6 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.
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