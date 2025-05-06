Acun Ilıcalı'dan teknik direktör paylaşımı: İddialara yanıt verdi!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 00:09

Güncelleme: 06.05.2025 - 00:12

Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe'de hareketlilik yaşandığı iddia ediliyordu.

Asbaşkan Acun Ilıcalı kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.”

SERGEN YALÇIN İDDİASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddia edilmişti.