Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: 'Birçok önemli oyuncuyla...'
Fenerbahçe, Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-0 yendi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Sarı lacivertlilerde Asbaşkan Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Puanını 45 yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indirdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
YABANCI VAR
"Artık hakem kararlarında bir nebze art niyet aramayacağız. Çok mutluyum. Gerilimin azalacağını düşünüyorum. Gelecekle ilgili çok daha umutluyum. Bugün 2 golümüz iptal edildi. En önemli konu niyet sorgulamamız. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasına rağmen bu sene çok istemiştik. Taraftarımızın bugünkü performansı için teşekkür ediyorum."
PUAN FARKI
"En başından beri şunu söyledik: biz kaybetmeyeceğiz demedik. Bazı taraftarlarımız duygusal davranmış olabilir. Biz bir aileyiz, büyük bir camiayız. Taraftarımıza güveniyoruz. Fikstür avantajımız var. İnşallah transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Şuanda da birçok önemli oyuncuyla temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Hocamıza daha da iyi kadro kurarak mutlu sonra ulaşacağız."
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