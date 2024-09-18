Aday olacağı ileri sürülüyordu: Adnan Polat'tan başkanlık iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:42

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:42

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Adnan Polat, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat, Gaziantep FK maçı ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Daha ciddi oynamalarını bekliyordum. Kafalarında derbi var belli ki. Galatasaray- Fenerbahçe maçları her zaman sonucu kestirilemeyen maçlardır" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Başkanlığa aday olacağı yönündeki söylentilere cevap veren Adnan Polat, "Söylenenlerle benim hiçbir alakam yok. Bir sürü spekülasyonlar dolanıyor. Benim alakam yok hiçbiriyle. Beni lütfen başkanlık konusuna bulaştırmayın. Başkanlık düşüncem yok. Ben görevimi yaptım. Şimdi Florya ile uğraşıyorum" dedi.

Adnan Polat, 2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürütmüştü.