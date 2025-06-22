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Adaylar arasında ilk sıraya yazdılar: Okan Buruk için flaş teklif hazırlığı!

Adaylar arasında ilk sıraya yazdılar: Okan Buruk için flaş teklif hazırlığı!

22.06.2025 22:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Adaylar arasında ilk sıraya yazdılar: Okan Buruk için flaş teklif hazırlığı!

İtalyan basınının iddiasına göre Okan Buruk, Al Nassr'ın yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk için bomba etkisi yaratan iddia geldi. 

tuttomercatoweb'in haberine göre; Okan Buruk, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Okan Buruk, Suudi ekibinin 1 numaralı hedefi olacak. 

Stefano Pioli'nin başında olduğu Al Nassr, Ronaldo'lu kadrosuna rağmen şampiyonluk yaşayamadı. 

Galatasaray'da üst üste 3 şampiyonluk kazanan Okan Buruk, daha önce 1 kez de Başakşehir'i mutlu sona ulaştırmıştı. 


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