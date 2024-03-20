Adı Galatasaray ile anılıyordu: Georgiy Sudakov'dan transfer açıklaması!

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sudakov, Galatasaray için, "Yapılan görüşmeler hakkında bilgim yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:46
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Georgiy Sudakov'dan transfer açıklaması!
Abone Ol google-news

Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Napoli ve Juventus'tan teklif geldiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, Manchester City veya Barcelona... Bu takımlarla yapılan görüşmeler hakkında bir bilgim yok. Ancak Juventus ve Napoli'den resmi teklifler geldiğini biliyorum. Shakhtar, Napoli'den gelen 40 milyonu reddetti. Bunu bana Sergei Anatolyevich Palkin (Kulüp CEO'su) söyledi. Elbette başlangıçta üzüldüm ama sonra kulübün neden reddettiğini anladım. Henüz her şeyimi vermedim ve kulüp belli ki satışımdan daha fazlasını elde etmek istiyor" dedi.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini bu nedenle uzattığını söyleyen genç futbolcu, "Bu yüzden daha yüksek maaş ve daha iyi koşullarda sözleşmemi 6 ay daha uzatarak 2028 kış dönemine kadar yenilemeyi kabul ettim çünkü sözleşmem yaz aylarına kadardı. Bazıları Shakhtar'ın bana bir kemik attığını söyledi ama durum öyle değil. Uygunsuz konuşuyorlar. Ancak Palkin bana altı ay yada bir yıl içinde Avrupa'ya gideceğimi söyledi. Ona ve başkana güveniyorum" ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

10 numarada, sol kanatta ve merkez orta sahada forma giyebilen Sudakov, Shakhtar Donetsk'te bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol attı 2 asist yaptı.


galatasaray haberleri Georgiy Sudakov haberleri Shaktar Donetsk haberleri

İlgili Haberler

Yönetim harekete geçti: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi!

Yönetim harekete geçti: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi!
Liam Rosenior'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: 'Şimdilerde daha çok ilgiliyim'

Liam Rosenior'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: 'Şimdilerde daha çok ilgiliyim'
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen'den transfer mesajı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen'den transfer mesajı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası

Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in kızına otizm teşhisi kondu

Demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in kızına otizm teşhisi kondu
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!
Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!

Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu