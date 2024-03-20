Adı Galatasaray ile anılıyordu: Georgiy Sudakov'dan transfer açıklaması!
Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sudakov, Galatasaray için, "Yapılan görüşmeler hakkında bilgim yok" dedi.
Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Napoli ve Juventus'tan teklif geldiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, Manchester City veya Barcelona... Bu takımlarla yapılan görüşmeler hakkında bir bilgim yok. Ancak Juventus ve Napoli'den resmi teklifler geldiğini biliyorum. Shakhtar, Napoli'den gelen 40 milyonu reddetti. Bunu bana Sergei Anatolyevich Palkin (Kulüp CEO'su) söyledi. Elbette başlangıçta üzüldüm ama sonra kulübün neden reddettiğini anladım. Henüz her şeyimi vermedim ve kulüp belli ki satışımdan daha fazlasını elde etmek istiyor" dedi.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini bu nedenle uzattığını söyleyen genç futbolcu, "Bu yüzden daha yüksek maaş ve daha iyi koşullarda sözleşmemi 6 ay daha uzatarak 2028 kış dönemine kadar yenilemeyi kabul ettim çünkü sözleşmem yaz aylarına kadardı. Bazıları Shakhtar'ın bana bir kemik attığını söyledi ama durum öyle değil. Uygunsuz konuşuyorlar. Ancak Palkin bana altı ay yada bir yıl içinde Avrupa'ya gideceğimi söyledi. Ona ve başkana güveniyorum" ifadelerini kullandı.
BU SEZON PERFORMANSI
10 numarada, sol kanatta ve merkez orta sahada forma giyebilen Sudakov, Shakhtar Donetsk'te bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol attı 2 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Sürpriz beklentisi!