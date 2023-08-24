Adı Galatasaray ile anılıyordu: Salih Özcan'dan transfer yanıtı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:41
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Salih Özcan'dan transfer yanıtı!
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Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray'a transfer iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere merkezli Sky Sports'a konuşan Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.

"TEKLİF GELDİ AMA..."

25 yaşındaki futbolcu teklife ilişkin, "Teklif geldi ama şu anda buradaki kariyerime odaklandım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. 3 yıllık sözleşmem var. Geleceğin neler göstereceğine bakacağız ancak şu anda burada mutluyum ve Borussia Dortmund'a odaklandım" dedi.

Geçen sezonun başında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan Salih Özcan, 36 maçta görev yaparken 2 asist kaydetti.

Salih Özcan, kariyerinde daha önce Holstein Kiel formasını da giymişti.


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