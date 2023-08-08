Adı Türk kulüpleriyle anılan Hakim Ziyech'te yeni gelişme!

Adı Türk külüplerine yazılan Hakim Ziyech, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:20
Adı Türk kulüpleriyle anılan Hakim Ziyech'te yeni gelişme!
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Chelsea, Faslı futbolcu Hakim Ziyech için kararını verdi. 

Londra ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği, Galatasaray ve Fenerbahçe de dahil birçok takıma yazılan Hakim Ziyech, kadro dışı bırakıldı.

SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ 

Hakim Ziyech transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi gelişmelerin yaşanması beklenirken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan biri de Al-Nassr.

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı.


Hakim Ziyech chelsea kadro dışı

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