Adı Türk kulüpleriyle anılan Hakim Ziyech'te yeni gelişme!
Adı Türk külüplerine yazılan Hakim Ziyech, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.
Chelsea, Faslı futbolcu Hakim Ziyech için kararını verdi.
Londra ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği, Galatasaray ve Fenerbahçe de dahil birçok takıma yazılan Hakim Ziyech, kadro dışı bırakıldı.
SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ
Hakim Ziyech transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi gelişmelerin yaşanması beklenirken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan biri de Al-Nassr.
Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı.
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