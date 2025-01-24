Ahmed Kutucu transfer sürecini anlattı: 'Çok ani gelişti'

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Ahmed Kutucu transfer sürecini anlattı: 'Çok ani gelişti'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:46

Galatasaray, bu sezonun devre arasındaki ilk transferini Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarak yaptı. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenin ardından Ahmed Kutucu, GS TV'ye verdiği röportajda, "Çok aniden gelişti. Galatasaray'ın beni istediğini duyduğumda bu işin çabuk olmasını istedim. Çünkü çocuklum aşkım burası. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Ben de menajerime ilettim gitmek istediğimi" ifadelerini kullandı.

Ahmed Kutucu sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Çok farklı bir duygu. Sabırsızlanıyorum taraftarımıızın önünde oynamaya. İnşallah hayırlı olur." 

Galatasaray taraftarının önünde oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlıyım. İnşallah bu iki gün bir an önce geçer. Sabırsızlanıyorum. İnşallah bu sezonu şampiyonlukla bitiririz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ahmed Kutucu #galatasaray #transfer

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