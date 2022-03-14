Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı
Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.
Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya’nın sahibi olduğu otele geçti.
Galatasaray Stadı’nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.
İlgili Haberler
- Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Domenec Torrent'e protesto
- CANLI ANLATIM: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
- Barcelona'da El Clasico öncesi Galatasaray alarmı
Video Haberler
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
En Çok Okunan Haberler
- Acun Ilıcalı, Galatasaraylı yıldızın peşinde!
- Transfer iddialarını yanıtladı
- Bir kadın daha 'yüksekten düşme' sonucu yaşamını yitirdi
- Çocukları yandaş derneğe emanet etmişler!
- EPDK, akaryakıt zirvesi düzenleyecek
- Beşiktaş derbisinde Torrent'e ıslıklı protesto!
- BM'den Ukrayna için uçuşa yasak bölge uyarısı
- Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni gelişme
- Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı
- Kerem Aktürkoğlu ilki yaşadı!