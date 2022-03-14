Barcelona'da El Clasico öncesi Galatasaray alarmı
Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında 17 Mart Perşembe günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Pazar günü ise El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, El Clasico öncesi oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili konuştu ve "Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız" dedi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, La Liga Santander’in 28'inci haftasında Osasuna ile karşılaştı. Katalan ekibi, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve La Liga Santander’deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Katalan ekibinde hafta sonunda oynanacak Real Madrid maçı öncesinde ise Galatasaray alarmı verildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunurken, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Düşük tempoda bir maç oynadık. Daha önce de söyledim, tempoyu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük. Bugün ritmimiz vardı ve boşlukları iyi doldurduk. Çok eksiksiz bir maçtı. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve öz güven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi" dedi.
"TÜRKİYE'DE KAZANACAĞIZ"
Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. Sonrasında Real Madrid ile El Clasico var. Bu maç öncesinde Galatasaray maçında bir yara almak istemiyoruz" cevabını verdi.
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray deplasmanda oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynanacak rövanşta ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
20 Mart Pazar günü ise 23.00'te El Clasico oynanacak. La Liga Santander’deki dünya derbisi D Smart ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
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