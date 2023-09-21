Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında kendi sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:12
Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurice Steijn yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Fransız ekip Marsilya'yı konuk edecek.

AJAX - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AJAX - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Ajax, Hollanda Eredivisie'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Twente'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Marsilya ise Fransa Ligue 1'de konuk ettiği Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı.


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