Akman kardeşlerin Galatasaray'daki geleceği belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da altyapıdan yetişen Hamza ve Efe Akman kardeşler, kariyerleriyle ilgili önemli bir karar aşamasında. Avrupa'dan teklifler alan Hamza Akman'ın sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı iddia edilirken, Efe Akman için ise farklı bir durum söz konusu.
Galatasaray'ın eski futbolcu Ayhan Akman'ın çocukları olan ve sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Hamza ve Efe Akman'ın gelecekleri şekilleniyor.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, iki sezondur A takımda yer almasına rağmen oynama fırsatı bulamayan Hamza Akman, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmıyor.
2004 doğumlu Hamza, kendisine Avrupa'dan Kopenhag başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
2006 doğumlu Efe Akman ise yeni 18 yaşına girdi ve Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Efe'ye geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.
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