Galatasaraylı eski yıldızlar, 24 yıl sonra tekrar kupayla

Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:47

Güncelleme: 21.03.2024 - 19:47

Galatasaray'ın eski yıldızları, UEFA Kupası gururunu 24 yıl sonra bir kez daha yaşadı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar davetinde, UEFA Avrupa Ligi'nin sponsorluğu kapsamında Enterprice tarafından getirilen UEFA Avrupa Ligi Kupası da sergilendi.

2000 yılındaki ismiyle UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Bülent Korkmaz, Hasan Şaş ve Ümit Davala da davete katılan isimler oldu.

Kupaya 24 yıl sonra yeniden dokunma şansı yakalayan 3 eski futbolcu, basın mensuplarına duygularını aktardı.

"HALA UEFA KUPASI GELMEDİYSE, BİR ŞEYLER EKSİK"

UEFA Kupası'nı kazanan kadronun kaptanı olan Bülent Korkmaz, ilk kez bir Türk takımının Avrupa'da kupa kazandığını, bunun de kendilerine nasip olduğunu dile getirdi.

Kendileri adına kupayı kazanmanın onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Korkmaz, "Hala bu kupa Türkiye'ye gelmedi, bu da işin acı tarafı. 24 yıl içinde hala UEFA Kupası gelmediyse, demek ki bazı şeyler eksik. Biz demek ki doğru işler yapmışız. Çok acılar çektik, fedakarlıklar yaptık. 4 sene üst üste şampiyonluğun ardından bu kupayı getirmek bize nasip oldu. Hala çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Sokakta hala bu sevgiyi, saygıyı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kupayı kazanan kadrodaki jenerasyonun çok iyi oyuncular olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"İşin yerlisi, yabancısı yok, iyi oyuncu var. Bizler de çok iyi oyunculardık. Bir yanımda Dünya Kupası'nda şov yapmış Hasan Şaş, diğer yanımda Almanya'da Werder Bremen'le şampiyonluk yaşamış Ümit Davala. Çok kıymetli oyuncular vardı. Taffarel'in kurtardığı pozisyon kırılma anıydı. Böyle anlar bazen lehinize, bazen de aleyhinize olur. Bizim lehimize oldu. Zaten penaltılara kalınca da kupayı aldığımızı hissettik. Bir her sene bir takımımızın daha Avrupa'da kupa almasını bekliyoruz. Biz sadece Galatasaray'ı değil Türkiye'yi, Türk insanını temsil ediyoruz. Her sene ligde şampiyon olabilirsin ama her sene bu kupayı alamazsın."

"KUPAYA İLK KEZ BU KADAR YAKLAŞTIM"

Arsenal ile oynanan UEFA Kupası finaline değinen Hasan Şaş, karşılaşmada kaptan Bülent Korkmaz'ın omzunun çıktığını belirterek, "Kupaya ilk kez bu kadar yaklaştım. Maça çıkarken kupa da böyle duruyordu. Ya legal yoldan alacaktık, ya kaçıracaktık kupayı, legal yoldan aldık. Bülent abinin omzu çıktı, maçın sonuna kadar öyle oynadı. Ben de 'Kupayı alırsak Bülent abi kupayı tutmayacak.' diye kendi kendime konuştum. Maç bitti, 15 kiloluk kupayı yine Bülent abi kaldırdı, biz de kendisinden almaya çalıştık. İlk kez böyle yaklaştım" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, uzatma bölümünde Arsenalli futbolcu Thierry Henry'nin kafa vuruşunu kurtaran Taffarel için de esprili bir yanıt vererek "Henry'nin kafa vuruşunda Taffarel, Türkiye'ye geldiğinden beri ilk kurtarışını yaptı, bizi de kurtardı" diye konuştu.

Bülent Korkmaz'ın kupa töreninin ardından kupayla bütün tribünleri dolaştığının altını çizen Ümit Davala da, şunları söyledi:

"Ben kupa töreninden 1 saat sonra kupayı kaldırabildim. Bülent abi önde, biz arkasında koşuyorduk. Taffarel o topu kurtarınca ben 'Kupa artık bizim.' dedim. Normalde öyle bir kurtarış yok. Ama bu kurtarıştan sonra insan kupaya daha da yaklaşıyor. Penaltı atışlarında da takımda kimse heyecanlanmadı. Antrenmanlarda penaltı çalışmamıştık. Kaleci Seamon da beklemiyordu, onlar da çalışmamış demek ki. Biz 3. turdan başladık kupaya. Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü 1. turdan katılmıştı, elenmişlerdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nden gelmiştik, sonrasında namağlup olarak kupayı kazandık."