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Al Hilal'in teklifini reddetmişti: Osimhen'in haber beklediği takım ortaya çıktı!

Al Hilal'in teklifini reddetmişti: Osimhen'in haber beklediği takım ortaya çıktı!

13.06.2025 10:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Al Hilal'in teklifini reddetmişti: Osimhen'in haber beklediği takım ortaya çıktı!

Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk astronomik teklifi reddeden Victor Osimhen'in Chelsea'den haber beklediği iddia edildi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarı olan Victor Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifine ise henüz dönüş yapmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen, Chelsea'nin 8 milyon Euro'luk teklifini yükseltmesini bekliyor.

Premier Lig devi bu teklifi yükseltmezse Osimhen transferinde ibre Galatasaray'a dönecek ve sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü renklerine bağlamaya çok yaklaşacak.

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta, 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.


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