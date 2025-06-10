Al Hilal'in teklifini reddetmişti: Victor Osimhen 'hayalini' bekliyor!

Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen, sezonun sona ermesinin ardından yeniden İtalyan ekibine döndü.

Yeni sezondaki takımı belirsizliğini koruyan Osimhen'in transferi için en istekli takımlardan biri olan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, yıldız golcü için yıllık 45 milyon euro maaşa kadar çıksa da istediği sonucu alamadı.

Nijeryalı forvet henüz transferle ilgili bir karar vermezken İtalyan basınından La Gazetta della Sport, Osimhen için yeni bir iddia da bulundu.

Haberde Victor Osimhen'in Al-Hilal'i Premier Lig'de oynamak istemesinden dolayı reddetiği belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon transferi tamamlamaya yaklaştığı ancak gerçekleşmediği hatırlatırlırken Manchester United'ın olası bir anlaşma için değerlendirme yaptığı belirtildi.

Osimhen'in Al-Hilal'in tekliflerini reddetmesiyle ilgili, "Nijeryalının bir geri dönüş daha yapması pek olası değil çünkü karar vermek için acelesi yok ve her şeyden önce hayalini, yani Premier Lig'de oynamayı bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Manchester United'ın Osimhen'e güçlü bir ilgisinin olduğu iddia edilirken İngiliz ekibinin transfer görüşmelerine başlayabilmek için en iyi stratejiyi belirlemeye çalıştığı kaydedildi.

Ruben Amorim'in ekibinin tekliy yapmayı düşündüğü ve Osimhen transferinde takasta Joshua Zirkzee'yi takasta kullanabileceği ifade edildi.

Osimhen için ayrıca, "Victor Türkiye'de yeniden kral. Kendisini nasıl motive edeceğini bildiği bir ortamda yıkıcı olduğunu gösterdi. Manchester United'ın şimdi yapmayı düşündüğü şey bu olabilir. Felaket bir yılın ardından yeniden doğuş sezonuna liderlik edecek yeni bir yüze ihtiyaç duyuyor. Kırmızı Şeytanlar'a Osimhen, Old Trafford'a coşku ve hırsı geri getirmek için olağanüstü bir isim olurdu" ifadeleri kullanıldı.



