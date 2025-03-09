Alanya'daki devre arasında tartışma: Kırmızı kart çıktı!
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında hakem Yasin Kol'a itiraz eden kaleci Günay Güvenç doğrudan kırmızı kart gördü.
Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
GÜNAY GÜVENÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. Sarı-kırmızılı kaleci kırmızı kart gördü ve ikinci yarıyı tribünden takip etti.
Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.
Etiketler: #Günay Güvenç #galatasaray #kırmızı kart
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