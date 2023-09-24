Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:42

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:42

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan, Novais, Coelho, Janvier, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; Tadic, Szymanski, İrfan Can; Dzeko

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

Öte yandan Miha Zajc, Serdar Aziz ve Joshua King'in de İsmail Kartal'ın kararı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.