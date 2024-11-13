ALBA Berlin uzatmada kazandı!

ALBA Berlin, THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Olimpia Milano'yu 105-101 mağlup etti.

ALBA Berlin uzatmada kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:23

THY EuroLeague 9. haftasında ALBA Berlin, sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi 92-92 eşitlikle tamamlandı. ALBA Berlin, mücadeleyi uzatmada 105-101 kazandı.

Maçın özeti şu şekilde:


Etiketler: #ALBA Berlin #olimpia milano #euroleague

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