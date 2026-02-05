Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 17:57:00
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a Salih Özcan yanıtı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un, Galatasaray'ın milli oyuncu Salih Özcan teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.

Galatasaray; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey'in ardından kadrosuna bir yerli takviyesi gerçekleştirebilir.

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Borussia Dortmund'dan milli futbolcu Salih Özcan'ın transferi için girişimlerde bulundu.

Alman ekibinin, Avrupa'da transfer dönemi sona erdiği için 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı ve transfer için kapıları kapattığı kaydedildi.

TRANSFER İHTİMALİ...

Haberde Salih Özcan'ın Galatasaray'a transferinin şu anda zor göründüğü ancak milli futbolcu için küçük de olsa bir transfer ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 7 maçta 30 dakika forma şansı buldu.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Borussia Dortmund #Salih Özcan

