Alex de Minaur, Taylor Fritz'i devirdi: ATP'deki ilk galibiyetini aldı!

13.11.2025 21:09:00
AA
Avustralyalı raket Alex de Minaur, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde karşılaştığı ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i 2-0 mağlup etti.

ATP Finalleri'nde Avustralyalı Alex de Minaur, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yendi.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı De Minaur, 6 numaralı seribaşı Fritz'i 1 saat 34 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Avustralyalı raket, gruptaki son maçında ilk galibiyetini elde etti. Bir galibiyeti bulunan Fritz ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından grupta iki galibiyete sahip İspanyol Carlos Alcaraz, yarı finali garantiledi.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı grupta Alcaraz ile İtalyan Lorenzo Musetti arasında oynanacak maçla sürecek.

İlgili Konular: #ATP #Alex de Minaur #taylor fritz

