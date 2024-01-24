Alexander Djiku: 'Öğleden sonra geldim, kadrodayım'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 19:43

Güncelleme: 24.01.2024 - 19:43

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Afrika Kupası'ndan döner dönmez Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.

Maç öncesi açıklama yapan başarılı stoper, "Bugün öğleden sonra geldim. Dün akşam hocamızla görüştük. Benden kadroda olmamı istedi. Geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.

STOPER BÖLGESİNDEKİ REKABET

Alexander Djiku, "Bana göre güzel bir durum. Sezon başından beri çok sakatlık oldu. Farklı pozisyonların oyuncuları defansta oynadılar. Biz rekabetçi bir ekibiz, takımdaki herkes rekabetçi. Bu takımdaki herkese ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.