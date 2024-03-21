Alexander Djiku'dan flaş açıklama: 'Hayatımızdan endişe duyuyorduk'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 21:21

Güncelleme: 21.03.2024 - 21:21

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Djiku'nun açıklamaları:

"Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz."

"SU ŞİŞELERİ, BOZUK PARA VE SİS BOMBALARI..."

"Maçın ilk yarısında çok iyiydik ve 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda taraftarlar su şişeleri, bozuk paralar ve sis bombaları atmaya başladı. Hakem, stadyum spikeri ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi."

"YÜZLERCE İNSAN BİZE DOĞRU GELİYORDU"

"Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, ligde üçüncü sıradaki takıma karşı galip geldiğimizi göz önünde bulundurarak, her maçta yaptığımız gibi sahanın ortasında galibiyeti kutladık. Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde daha fazla taraftar sahaya girdi. Yüzlerce insan bize doğru geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti."

"ARKADAŞLARIMIN BAŞKA ÇARELERİ YOKTU"

"Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu. Livakovic ve diğer takım arkadaşlarımın aksine, darbe almadığım için şanslıydım. Soyunma odasına geldiğimizde hala olanlardan dolayı şok ve dehşet içindeydik. Bir zafer kutlamasının bu kadar büyük olaylara yol açabileceğini düşünmemiştik.

Futbolcuların güvenliği yalnızca kulüplerin sorumluluğunda olmalıdır. Görüntüleri yeniden izlediğimizde her iki takım ve Türk futbolu için son derece üzücü olduğunu düşündük."

"AVRUPA'NIN EN İYİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

"2017'de Bastia'nın Lyon'a karşı oynadığı ve Memphis Depay ile Anthony Lopes'in taraftarlarla karşı karşıya geldiği saha işgalinin bir parçasıydım. Ayrıca Nice'e karşı La Beaujoire'ın dış mahallelerinde bir Nantes taraftarının bıçaklandığını gördük. Bu yıl Marsilya'da yaşanan Lyon otobüsü çatışmasını hatırlıyorum, İtalya'da (Mike) Maignan veya İspanya'da Vinicius (Junior) ile gördüğümüz ırkçılık sahnelerinden bahsetmiyorum bile. Eşim ve iki çocuğumla birlikte Türkiye'de hayatımı gayet iyi yaşıyorum. Olağanüstü bir yaşam ortamına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperverler, bu da burayı benim için Avrupa'nın en iyi şehirlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede. Birinci veya ikinci ligde oynayan 10'dan fazla İstanbul takımı var, bu da çok fazla heyecan ve rekabet yaratıyor."

"CEZALAR HERKES İÇİN GEREKLİDİR"

"Her oyuncu size Türkiye'de böyle bir atmosferde oynamanın olağanüstü olduğunu söyleyecektir. Bu sizi harekete geçirir, takımları ve oyuncuları mükemmel olmaya iter. Önemli olan bu tür taşkınlıkların gelecekte bir daha yaşanmamasını sağlamak. Cezalar sadece ellerinden geleni yapan kulüpler için değil, ilgili herkes için gereklidir. Seyircilerin makul olması ve sözlü taciz ya da fiziksel şiddete kapılmaması gerekiyor."

"YERİM ASLA GARANTİ DEĞİL"

"Benim için Ligue 1'de 200'den fazla maç oynadıktan sonra yurt dışına gitmek için doğru zamandı. Kendime meydan okumam ve sınırlarımı test etmem gerekiyordu. Avrupa'da başardıklarımıza ve Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Batshuayi, Cengiz Ünder ile kurduğumuz son derece rekabetçi takıma baktığımda, bu kararımı pekiştiriyor. Hızlı bir uyum süreci oldu çünkü üst düzey oyuncularla oynamak olgunlaşmanıza ve olumlu yönde gelişmenize yardımcı oluyor. İlk on birde oynayacak kadar şanslı olduğum doğru ama Bonucci ve Çağlar gibi oyuncularla yerim asla garanti değil."

"YARI FİNALDE ASTON VİLLA İLE KARŞILAŞMAYI UMUYORUZ"

"Olympiakos'a karşı oynayacağımız tura kendimize güvenerek ama aşırı güvenmeden çıkacağız. Bu takımın pes etmeyen bir takım olduğunu gördük, bu yüzden taraftarların da olumlu rol oynayacağı sıkı bir karşılaşma olacak. Ondan sonra yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz."

"RYAN KENT'İN KENDİNE GÜVENMESİ GEREKİYOR"

"Ryan kendine güvenmesi gereken harika bir oyuncu. Son derece rekabetçi bir takım olduğumuzun farkındayız. Antrenmanlar bazen maçlardan daha zor oluyor! Bu yüzden Beşiktaş ile Trabzonspor'un çok önündeyiz. Yine de lig rekabetçi ve ligdeki her takımda tanınabilir oyuncular var."