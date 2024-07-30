Alexander Djiku'dan Lille açıklaması: 'Şansımız yüzde 50'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 23:14

Güncelleme: 30.07.2024 - 23:14

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Djiku, "Zamanla daha iyi bir noktaya geleceğiz. Maça iyi başlayamadık ve maalesef ilk yarıda gol yedik. Ama kendi potansiyelimizi biliyorduk. Bunun sonucunda da çok fazla şans yarattık. İkinci yarıda 1-1 yaptık ve galibiyet golünü atarak kazandık" dedi.

"LİLLE'İ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Savunmada birlikte oynadığı ve formasyonla ilgili soruya cevap veren Ganalı savunma oyuncusu, "Savunmada çok fazla opsiyonumuz var. Çalıştığımız fazla opsiyonumuz da var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunları daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bunları çok daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.

Djiku, son olarak Lille eşleşmesi için, "Lille'i çok iyi biliyorum. Defalarca rakip olarak oynadım. Hoca değişikliğine gittiler. Şu anda daha farklı oynuyorlar. Zor ve iyi bir maç olacak. Şans olarak %50-50 olarak görüyorum. İyi bir maç olacak. Lille de iyi bir takım. Biz de büyük camiayız. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor" yorumunda bulundu.