Alexander Djiku'dan Lugano açıklaması: 'İster içeride oynayalım, ister dışarıda...'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 21:14

Güncelleme: 22.07.2024 - 21:14

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadrodaki stoper rotasyonunu değerlendiren Djiku, "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor" dedi.

"LUGANO İYİ BİR TAKIM"



Lugano'nun iyi bir takım olduğunu söyleyen Djiku, "Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesi salı günü TSİ 21:30'da başlayacak.