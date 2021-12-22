Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 20:18
Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Önceki gün teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.


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