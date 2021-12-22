Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya geldi.
Önceki gün teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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