Ali Koç ile İsmail Kartal'dan imza töreninde açıklama!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:23

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:39

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç ile İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Ali Koç: "Basın toplantısını bu tesislerde yapmayı uygun bulduk. Totem de diyebilirsiniz. Hocamız ilk günden beri görevini yapmaya çok hızlı bir şekilde başladı. Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor."

"FENERBAHÇE'NİN EFSANE İSİMLERİNDEN"

Ali Koç: "Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor."

Ali Koç: "Madem öyle, neden daha önce ayrıldınız? Bu soruyu soranlar olacaktır. İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık. Genel Kurul'da bir profil çizmiştim, o resmin de ne olduğu ortada. Fenerbahçe'yi layıkıyla temsil edeceğinden şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız."

Ali Koç: "Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için altı aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı."

"ŞAMPİYONLUKTAN ŞÜPHEM YOK"

Ali Koç: "Şampiyon olacağımızdan şüphe duymuyorum."

Ali Koç: "Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım."

Ali Koç: "Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız."

"LEHİMİZE HİÇ HAKEM HATASI YOK"

Ali Koç: "Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok. Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Taraftarlarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar."

"TARAFTARLAR DA YENİ SAYFA AÇSIN"

Ali Koç: "Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Şampiyon olamamamız sadece transfer, hoca değil! Bu takıma destek verin. Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün. Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene bir penaltı oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı! Bu normal değil! Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Hoca liderliğinde takıma destek olsunlar"

"OLAYA HAKİMİZ"

İsmail Kartal: "Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık."

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONUZ"

İsmail Kartal: "Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar, bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

İsmail Kartal: "Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin! Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

İsmail Kartal: "Takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek ve Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz."

İsmail Kartal: "Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız."

"İŞİ SIKI TUTACAĞIZ"

Ali Koç: "İşi sıkı tutacağız. Başkalarının fıtratında olan şeyleri biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin."

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR"

İsmail Kartal: "Ayrıldığımda çok güzel, samimi bir ortam vardı. Ama tekrar geldim, birkaç gündür çalışıyorum.. Beni tanıyan oyuncularımızda iyi bir enerji var. Tanımayan oyuncular da mutlu, onlar da gelip sürekli benimle konuşuyor. Diyaloglarımızdan çok etkilendiler. Çok güzel bir ortam var"

5 YILDIZ SORUSUNA CEVAP

"5 yıldızlı forma ile çıkmakta kararlı mısınız?"

Ali Koç: "Başvurumuz iki seneyi geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu ve ya olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Bir önceki TFF Başkanı 'Komisyon kuruyoruz' diyordu. Ancak hiçbir hamle yapmadı. Sayın Mehmet Büyükekşi de yapmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bir senede çok fazla söndürmesi gereken yangın vardı. Bu konuya el atamadılar, atamayacaklarını biliyorduk. Biz gerekli başvuruları yaptık. Olumlu veya olumsuz cevap alamadık. 'Fenerbahçe hakkını arıyor' diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldız ile çıkacağız. Bu logomuz olarak tescilli. Bakalım neler olacak. Biz davamızda haklıyız."

YABANCI KALECİ TRANSFERİ

"Yabancı kaleci transferi olacak mı?"

İsmail Kartal: "Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz"

"ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN ALINDI"

İsmail Kartal: "2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız."

ARDA GÜLER'İN TRANSFERİ

İsmail Kartal: "Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."

Ali Koç: "Dünya Kupası, deprem, seçimler.. Garip bir sezondu. Başarı var, büyük bir başarısızlık var. Avrupa'da 108'den 50'lere gelmişsin. Gruptan çıkmışsın. Şampiyon olan takımı yenen sensin. Puan averajın çok yüksek. 123 gol atmışız, 9 sene sonra Türkiye Kupası'nı almışız. Geçmişten taşıdığımız bavul olmasa, başarısız diyemeyiz. Derbi, iç saha, küme düşme adayı rakiplere puan kaybetme... Büyük maçlarda gol atamama! İki türlü bakınca, garip bir sezon. Şampiyonluk yoksa, başarısız olan başkan ve yönetimdir. Başkaları gibi 'Golü biz mi atsaydık?' demiyoruz. 3'lü sistem çalışmıyor diye Vitor Pereira ile yolları ayırdık. 3'lü sistem Türkiye'de hiç başarılı olmadı. Avrupa'da da çok az, biraz İtalyanlar. 3'lü oynatmayan hoca seçtik. 30 yıllık hoca, hiç denemediği 3'lü sistemi seçti. Bu da bize nasip oldu."

ZAHA TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Wilfried Zaha transferinde son durum nedir?"

Ali Koç: "Asla 'Şununla ilgileniyoruz' demedim. Konuşmama hakkımı kullanmayı tercih ediyorum."

İsmail Kartal: "Fenerbahçe terbiyesiyle görevimizi yapacağız ve şampiyon olacağız."

"İÇERİDE KÖSTEBEKLERİ VAR"

Ali Koç: "Açıklanacak belgeleri bekliyoruz. Doğru dürüst yönetilen bir futbol olsa, Etik Kurulu 'Hemen belgeleri yollayın' der. Bu ikinci kez oluyor. Hakem atamaları ile bir şey açıklayacaklardı. İçeride iki köstebekleri var. TFF hemen soruşturma açmalı. Yüreği varsa hemen yapmalı. İlgili kurul hemen çağırmalı ve sormalı. Geçen sene eski bir hakem, bir şeylerden bahsetti. TFF yine sormadı. Bu adam TFF delegesi! Eyyamcılık veya cesaretsizlik. TFF derhal açıklama istemeli."

"DZEKO ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

İsmail Kartal: "Edin Dzeko çok önemli bir kariyer. Fenerbahçe'ye gelmesi, diğer yabancı oyuncu transferlerinde elimizi güçlendirecek. Zaman zaman Dzeko tek, zaman zaman çift santrfor oynayabiliriz. 4-3-3 ve 4-2-3-1 oynayacağız. Maçın durumuna göre hamleler değişecek. Çift santrfor da olur, üç forvet de olur. Oyunun durumuna göre bir şey."

"YABANCI VAR HAKEMİ KONUSU OLMADI"

Ali Koç: "Yabancı VAR hakemi konusu olmadı. Hakemlerin lisan performansı çok düşük. FIFA kokartlı olan, ancak lisanı kötü hakemler var. VAR ile sahadaki hakem arasında problemler olacak. TFF yaptığı temaslarda konuyu istediği noktaya getiremedi. Belki TFF erken davranıp, konuyu bir noktaya getirir. Lisan sorununun ortadan kalkması gerek. TFF'nin hakemlerle ilgili ne gibi bir tasarrufu olacağını bilmiyoruz. Mevcut kadroda revizyon olacaktır."

"BAŞKANIN ARAMASI MUTLU ETTİ"

İsmail Kartal: "Hacca gittim, daha önceden eşimle planlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Tekrar bu görevin bana geleceğini hissediyordum. Mali Genel Kurul'da başkanımız biraz da beni tarif etti. Ben öyle düşünüyorum, belki yanlış olabilir. Başkanımız aradığında çok heyecanlandım, sabaha kadar uyumadım. Hac'da görevimi tamamladım. Başkanımız uçakla aldırdı. Çok mutluyum. Heyecanımızı, enerjimi takıma yayacağız. Evime henüz gitmedim. Başkanın aramasından çok mutluyum. Hayatımı Fenerbahçe'ye adayan biri olarak, başkanın araması çok mutlu etti."

Ali Koç: "İsmail Hoca bu görevi hak ettiği için yeniden burada."

"TARAFTARIN İSTEĞİNİ BİLİYORUM"

İsmail Kartal: "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Hücum eden, agresif oynayan, sürekli golü koklayan ve kazanmaya yönelik bir oyunumuz olacak."

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Ali Koç: "Transferde bütün cephaneliği kullanmak istiyoruz. Bankalar Birliği'ne ana parayı ödeme dönemi başlıyor. Bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız takımın kalitesini arttıracak, belli bir rakamın üstünde yatırım gerektiren oyunculara odaklandık. 2 bölgeyi halledersek, öbürleri için zaman kazanacağız. Ağustos için daha iyi imkanlar doğacaktır. Michy Batshuayi için 12 milyon euro istediler. 1.5 ay sonra 3,5 Milyon euroya aldık. Bu sene hayal ettiğimiz yıldız transferlerini yapacağız. Hocanın istemediği oyuncuları göndermek de çok önemli."

"CRESPO VE ZAJC'TA SON DURUM"

Ali Koç: "Crespo geçen sene performansının altında kaldı. Çok sık ve sürekli oynamadığı için diyebiliriz. Bir senesi kalan oyuncu ya satılır, ya da sözleşmesi uzatılır. Miha Zajc'ı her takım ister. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu. İlk iki sene fayda sağlayamadık. Son iki sene çok faydalı oldu. Beş büyük ligden isteyenler var. Arzumuz en kısa sürede buraya dönmesi."

İsmail Kartal: "Zajc'ı aradım ve kendisiyle görüştüm. Avrupa'da büyük liglerden teklifler olduğunu söyledi. Benim gelmemin ardından 'Bana zaman verin' dedi. Şu anda düşünme aşamasında. Ayrılırsa, B planımız var."

Ali Koç: "İnşallah iki sezon sonra Fenerbahçe Akademisi'ni bitirmek istiyoruz. Bunu yönetimde olmasam bile yapmak istiyorum."

Ali Koç: "Kenan Evren Lisesi'ni almamız gereken tarihten çok sonra aldık. Haksızlığa uğradık. 3 Temmuz'da maddi ve manevi kayıpları alamayan Fenerbahçe'ye karşı haksızlıklar devam ediyor. oraya 60-65 Milyon euro gerekiyor. Devlete hatırı sayılır bir kira veriyoruz."

"AZİZ YILDIRIM YAPSIN"

Ali Koç: "Kolej binası depreme uygun bulunmadı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji'ni yapmak istiyormuş. Yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Daha önce üniversite için de bunu söyledi ama yapmadı. Medicana ile işbirliği yaptık."

ICARDI VE SANCHES CEVABI

PSG Başkanı ile Renato Sanchez ve Mauro Icardi transferini mi görüştünüz?

Ali Koç: "Dostumla yemek yedim. Şampiyonlar Ligi öncesi iki gün erken gelenler vardı. İstanbul'da olanlarla dostça bir yemeğe çıktık."

"JESUS İLE GÖRÜŞMEDİM"

İsmail Kartal: "Jorge Jesus ile görüşmem olmadı. Samandıra'nın bir sistemi var. İşleyişle ilgili datalar kulüp personelinin elinde var. Bizim de elimizde var. Jesus ile görüşme imkanım olmadı."

Ali Koç: "Fotoğrafla ilgili soruya cevap vermek istemiyorum. Benim fotoğraflarıma bakarsanız, farklı bir durum olmadığını anlarsınız."

Ali Koç: "Gelirlerin hepsi TL, giderleri euro olan her kurum, kurdan etkilenecektir. Yabancı para birimli yatırımlar, çok pahalıya ve büyük yük olmaya aday durumdur. Hükümetten kur sabitleme konusunda bir talebimiz yok. Esas talep, Bankalar Birliği ile yapılandırmayı gözden geçirmek! Şu anki yükümlülükleri yerine getirme durumu çok sıkıntılı. Bıçak kemiğe dayanmadan bunu gözden geçirmeliyiz. Fenerbahçe dört sene önce 40 milyon euro alırken, şu an 10 milyon euro alıyor. Anadolu kulüpleri 3-4 milyon euro alıyor, bunu çevirmek imkansız! Nefes bittikten sonra çare aramak yerine, yeni bir yapılanma olmalı."

"ARDA SENEYE YOK!"

Ali Koç: "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."