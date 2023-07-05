Fenerbahçe'de Edin Dzeko ilk antrenmanına çıktı

AA
05 Temmuz 2023 Çarşamba, 15:49
<p>Fenerbahçe'de yeni transfer <strong>Edin Dzeko</strong>, ilk kez takımla çalıştı.</p>

Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk kez takımla çalıştı.

<p>Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Boşnak santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.</p>

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Boşnak santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.

<p>Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.</p>

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

<p>Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.</p>

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Edin Dzeko fenerbahçe antrenman

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