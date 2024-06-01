Ali Koç, Mourinho ile bir araya geliyor: Resmi açıklama için tarih belli oldu!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Jose Mourinho ile bir araya geliyor.
Fenerbahçe, Jose Mourinho için gün sayıyor.
İsmail Kartal ile vedalaşan Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda takımın başına Portekizli teknik adamı getiriyor.
Mourinho ile 2+1 yıllığına anlaşan Ali Koç, deneyimli teknik adamla bir araya geliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ BİRLİKTE İZLEYECEKLER
beIN SPORTS'un haberine göre Ali Koç, 1 Haziran Cumartesi günü Wembley'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Jose Mourinho ile izleyecek.
Haberde Ali Koç'un İngiltere'de Mourinho ile birebir görüşüp konuyu netleştireceği ifade edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Öte yandan yine haberde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi finalinin hemen ardından Jose Mourinho'yu resmen açıklamayı planladığı aktarıldı.
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