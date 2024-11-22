Ali Koç'tan basın toplantısı açıklaması: 'Söyleyeceğim şeyler çok birikti'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Koç, "Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır tanıtımında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, "Her zaman söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.
'SÖYLEYECEĞİM ŞEYLER ÇOK BİRİKTİ'
Ali Koç, basın mensuplarının gündemle ilgili soru sormak istemesinin ardından, "Şu anda gündem konuşursam, buradaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında" diye konuştu.
Ali Koç, yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleme ihtimali olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Var" yanıtını verdi.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #fenerium
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