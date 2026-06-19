Allahyar Sayyadmanesh'ten yeni imza

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Allahyar Sayyadmanesh'in geleceği netlik kazandı. Polonya ekibi Lech Poznan, İranlı futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme yapıldığını açıkladı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Lech Poznan, 22 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun kontratının 2029 yılına kadar yapıldığı belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Westerlo'da önemli isimlerinden biri olan Sayyadmanesh, tüm kulvarlarda 31 maçta forma giydi. İranlı futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 5 de asist yaparak toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.